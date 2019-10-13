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KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuru tarihi

Milyonlarca üniversite öğrencisi günlerdir KYK'nın yapacağı açıklamayı bekliyor. Geçtiğimiz aylarda KYK yurt başvuru sonuçları belli olmuştu. KYK, üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını sürdürebilmeleri için maddi destek sağlıyor. Peki KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler...

18:40 -
Haberler Eğitim
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuru tarihi

KYK kredi ve burs başvuruları henüz başlamadı. Geçen yıl başvuru işlemleri 15 Ekim tarihinde başlamıştı. KYK’nın konu ile ilgili bu hafta açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan KYK kredi ve burs başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile yapılıyor.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KİMLER BURS HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre
Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KİMLER KREDİ HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

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