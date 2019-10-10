KYK kredi ve burs başvurusu başladı mı?

KYK yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi veriyor. KYK kredi ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler herhangi bir PTT şubesinden şifrelerini alabilirler. Ardından TC kimlik numarası ve şifreyle e-Devlet sistemine giriş yapabilirler.

KİMLER BURS HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre

Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KİMLER KREDİ HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.