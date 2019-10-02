KYK kredi ve burs başvurusu için geri sayım! KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman?

Geçtiğimiz aylarda yurt başvuruları ile ilgili bütün işlemler tamamlanmıştı. Şimdi ise eğitim hayatını kolaylaştırmak için burs ya da kredi almak isteyen öğrenciler “KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte KYK burs başvuru tarihlerine dair tahminler…

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte öğrencilerin KYK bursu ve kredi başvuruları hakkındaki araştırmaları arttı. Peki maddi olarak öğrencilerin desteklenmesini amaçlayan KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim'de bitmişti. Önümüzdeki günlerde KYK'nın başvuru tarihi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

KİMLER BURS ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KİMLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.