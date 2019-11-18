KYK taahütname onaylama işlemi nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haber geldi, kredi ve burs sonuçları açıklandı.2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi veya bursu 550 TL, yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada ise 1.650 lira olarak uygulanacak. Öğrencilerin KYK burs ya da kredi hizmetinden faydalanabilmesi için aşağıda yer alan ekrandan taahhütme onaylama işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

E-DEVLET: KYK KREDİ VE BURS TAAHÜTNAME ONAYLAMA EKRANI

KYK’nın ödeme yapabilmesi için burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesinin dikkatli bir şekilde okunması gerekiyor. Ardından