KYK yurt başvuru sonuçları geçen seneki tarihte mi açıklanacak? KYK yurt sonuçları için bekleyiş…

Beklenen başvuru süreci bitti ve KYK yurt başvuru sonuçlarına sıra geldi. KYK yurt başvuru sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler için resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçen seneki sonuç tarihi bu noktada ipucu veriyor. KYK yurt sonuçları tahmini olarak ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI GEÇEN SENE AYIN KAÇINDA AÇIKLANDI?

KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz sene 12 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların bu sene yine eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KİMLER KYK’DAN FAYDALANABİLİR

– Ön lisans öğrencileri,

– Lisans öğrencileri,

– Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

– İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

– Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

– Vakıf Üniversitesi öğrencileri,

– LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100’e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),

– Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

– Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

– İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.