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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç tarihi için ipucu…

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve KYK yurt başvuru sonuçlarına sıra geldi. KYK yurt başvuru sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler için resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçen seneki sonuç tarihi bu noktada ipucu veriyor. KYK yurt sonuçları tahmini olarak ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler...

09:06 -
Haberler Eğitim
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç tarihi için ipucu…

KYK yurt başvurularını tamamlayan birçok kişi KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih verilmedi ancak geçtiğmiz seneki KYK yurt sonuçları bu noktada fikir veriyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz sene 12 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların bu sene yine eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

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KREDİ VE BURS BAŞVURULARI EKİM'DE

Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.

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