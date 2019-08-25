KYK yurt başvuruları için son gün ne zaman? Burs ve kredi başvuru tarihi belli mi?

Hem üniversite kayıt işlemleri hem de KYK yurt başvuruları başladı. Burs ve kredi başvuruları ise ilerleyen süreçte başlayacak, henüz tarih belli olmadı. Peki KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak? Öncelikle haberimizdeki linke tıklayarak KYK yurt başvurusu ekranına erişebilirsiniz. İşte KYK başvuru ayrıntıları…

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

KYK yurt başvuruları 26 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih verilmedi ancak yurt başvurularında son gün yaklaşıyor ve sonuç heyecanı artıyor.

KYK YURT BAŞVURU SÜRECİ

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklar.

3. Değerlendirme sonuçları; KYK'nın internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz

KYK YURT BAŞVURUSU EKRANI