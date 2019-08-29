KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı! 2019 KYK yurt başvuruları açıklandı…

Üniversite öğrencileri günlerdir KYK yurt başvuru sonuçlarını bekliyordu. KYK, resmi internet sitesinden ilk yerleştirme ve arasınıf yurt sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler KYK yurt sonuçlarını haberimizdeki linkten öğrenebilecek. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı…

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA

SONUÇLAR TWITTER’DAN DUYURULDU

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sonuçların açıklanacğaını Twitter’dan duyurdu.

Sevgili öğrencilerimiz, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları açıklandı. Yurtlarımız sizi bekliyor.

Büyük ailemize hoş geldiniz.. Sonuç Link İçin:https://t.co/mz2684zGGb — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) August 29, 2019

KYK TARAFINDAN İSTENEN EVRAKLAR

KYK yurt evrakları, üzerinden Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi web sitesinde istenen belgeler açıklandı. Kurum, öncelik belgesi olanlar için ve normal başvuru yapacaklar için istenilen belgeleri sıraladı.

Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

• Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

• % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

• Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

• Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.