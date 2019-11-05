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KYK’dan açıklama var mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman?

KYK burs sonuçları ve kredi sonuçları için açıklama olmasa da bazı tarihler ipucu veriyor. KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu’ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım’da açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların yine bu tarihlerde açıklanması bekleniyor.

07:40 -
Haberler Eğitim
KYK’dan açıklama var mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman?

Üniversite öğrencilerinin gündeminde olan Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından maddi destek olmak amacıyla verilen KYK burs ve kredileri için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak?

İŞTE BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

2019 yılında verilecek olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman? Gözler KYK'da…

TAAHHÜTNAME ONAYI ÖNEMLİ

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-devlet Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK KYK burs sonuçları
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