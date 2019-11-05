KYK’dan açıklama var mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman?

Üniversite öğrencilerinin gündeminde olan Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından maddi destek olmak amacıyla verilen KYK burs ve kredileri için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak?

İŞTE BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

2019 yılında verilecek olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

TAAHHÜTNAME ONAYI ÖNEMLİ

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)