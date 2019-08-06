LGS 2. nakil boş kontenjanlar ve puanlar: Lise 2. Nakil işlemleri ne zaman bitecek?

Liseler için nkail ve yerleştirme işlemleri sürüyor. İkinci nakil tercihleri için boş kontenjanlar ve taban puanlar haberimizin içerisinde yer alıyor. Nakil sonuçlarına göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleştirilirken, bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. İşte nakil sonuçları ve ikinci nakil tercihleri hakkında merak edilenler…

İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta açıklanmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci sona erecek.

LİSE NAKİL SONUÇLARI

İKİNCİ NAKİL TERCİH BAŞVURU EKRANI

LİSE İKİNCİ NAKİL BOŞ KONTENJANLAR

LGS TABAN PUANLARI

NAKİL TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

⦁ Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler

⦁ Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler

⦁ Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler

⦁ Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar

⦁ İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar