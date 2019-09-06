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LGS 3. nakil sonuçları için sonuç günü! LGS 3. nakil sonuçları nasıl sorgulanacak?

Gözler MEB'in açıklayacağı LGS nakil sonuçlarında. LGS 3. nakil işlemleri 19 Ağustos tarihinde başlamıştı, 23 Eylül tarihinde başvuruları sona eren nakil işlemlerinin sonuçları beklenmeye başladı. Öğrenciler boş kontenjanlara yerleşmeyi bekliyor. Peki, LGS 3. nakil sonuçları 2019 açıklandı mı?

09:21 -
Haberler Eğitim
LGS 3. nakil sonuçları için sonuç günü! LGS 3. nakil sonuçları nasıl sorgulanacak?

Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilere 19-23 Ağustos tarihleri arasında il-ilçe nakil komisyonlarına başvurularını yaptı. LGS nakil sonuçları için büyük heyecanla sonuçları bekleyen öğrenciler için MEB bugünün tarihini işaret etti.

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 3. nakil sonuçları MEB tarafından daha önce açıklanan tarihte ilan edilecek. Buna göre, LGS 3. nakil sonuçları 6 Eylül 2019 Cuma günü açıklanacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI

LGS 2. nakil boÅ kontenjanlar ve puanlar: Lise 2. Nakil iÅlemleri ne zaman bitecek?

NAKİL TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

⦁ Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler
⦁ Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler
⦁ Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler
⦁ Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar
⦁ İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar

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