LGS’ye gireceklere ve velilere önemli tavsiyeler: “LGS başarısını rekabet aracı yapmayın!”

1 Haziran Cumartesi günü yapılacak 2019 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) öncesi, Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Cihan Yıldız, öğrenci ve velilere dikkat çekici tavsiyelerde bulundu.

Yıldız, “Sınava artık sayılı saatler kaldı.Öğrenciler bu sürece gelene kadar zaten tüm hazırlıklarını tamamladılar. Kalan sürede yapılacak tek şey, kendilerini rahat hissetmek ve psikolojik olarak hazırlanıp sınava güçlü girmek” dedi.

“PSİKOLOJİLERİNİ İYİ ANLAMALIYIZ”

Sınavlara yönelik Anadolu’daki öğrencilerin de oldukça bilinçlendiğine dikkat çeken Yıldız; “Sınava nasıl hazırlanmalı, günde kaç saat soru çözmeli, nelerden takviye almalı, nasıl uyumalı, nasıl beslenmeli öğrenciler bunları bize anlatır duruma geldiler. Neler yapacaklarının söylenmesine değil, psikolojilerinin iyi anlaşılmasına ihtiyaçları var” dedi.

2000 yılından bu yana her sene öğrencileriyle birlikte üniversite sınavına girdiğini ifade eden Yıldız, nedenini de şöyle açıkladı.

“Bir öğrencim bir gün dedi ki; sınavlar biter bitmez öğretmenler çıkıp sınav sorularını kendi alanlarına göre değerlendirmeye başlıyor saatlerce. Kolay ya da zor yorumları yapıyorlar..Oysa biz öğrenciler o soruların hepsini çözmek sorundayız, bize verilen kısacık sürede. Öğrencimin o sözlerinden sonra ben de her sene bilfiil çalışarak üniversite sınavına giriyorum. Onların psikolojisini daha iyi anlıyorum.”

Sınavlara hazırlık uzmanı da olan Cihan Yıldız, sınavların ortadan kalkmasının kolay olmadığını ama içeriğinin kesinlikle değiştirilmesi gerektiğini de belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu yönde iyi adımlar atmaya başladığını ifade eden Yıldız, sınavlara yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“LGS ÖLÇME DEĞİL SEÇME SINAVI”

2018 LGS’ye kadar yapılan sınavların tarzı hep ölçme tarzındaydı. Bilgiyi ölçen tarzdaydı. Geçen seneden itibaren ölçmeye değil de seçmeye yönelik bir sınav yapıldı. Problem çözme, düşünme becerileri, sayısal mantık, sözle mantık ağırlıklı sorular başladı. Bu ilk LGS ile başladı hemen ardından TYT ve AYT ile devam etti. Geçen seneden itibaren sınavlarımızın tarzı seçme tarzına geçti. LGS’den önceki sınavlarda 5 bin öğrencinin, 17 bin öğrencinin tam puan aldığını duyuyorduk. Bu kadar birinci çıkınca da en iyi okullara soy isimlerine göre, yaşlarına göre okullara yerleştirmeye başladık öğrencileri 2018 LGS’de sadece 18 öğrenci tam puan aldı.

“ÖĞRENCİ BİR GÜN İLE SINIRLANDIRILMAMALI”

Sınavlarda öğrenciyi bir gün ile sınırlıyoruz. Çocuk çokta iyi hazırlanmış olsa bile sonuçta o gün, sağlık sorunu olabilir, psikolojik sorunu olabilir. Bir gün ile sınırlandırmamalıyız. Bir portfolyo hazırlamaları kesinlikle gerekiyor. O portfolyo üniversiteyi nerede okumak istediğine dir çocuğa da karar verdirtir. Sanatsa sanat ağırlıklı, sporsa spor ağırlıklı, akademik ise akademik ağırlıklı çalışmalarını yapar. Tercih dönemi çok daha rahat geçer.

“EN YÜKSEK PUANLI LİSE, ÜNİVERSİTE GARANTİSİ DEĞİL”

LGS'ye girecek öğrenciler, sonuç istedikleri gibi olmasa üzülmesinler. Bilsinler ki bu sınavlarda en iyi puanlı okullara girmek demek üniversitede istediği yere gelmenin garantisi değil. Önemli olan ne istediklerini bilmeleri . Kendi karakterlerine uyan seçimler yaptıklarında kendilerini daha çok geliştirebilirler. Ve işte o zaman herkesten bir adım önde hayata atılırlar.

“SINAV PUANLARI REKABET ARACI YAPILMAMALI”

Yıldız, velilere de şu tavsiyelerde bulundu:

“Anne-babalar çocuklarının seçimlerine saygı göstermeyi öğrenmeliler. Sonuç ne olursa olsun çocuğun özgüvenini sarsacak sözlerden kaçınmalı, en önemlisi de çocuklarının başarıları üzerinden rekabete girmekten vazgeçmeliler.”