LGS boş kontenjan ve taban puanlar listesi: LGS nakil başvuru tarihleri belli mi?

MEB beklenen açıklamayı yaptı ve 2019 LGS boş kontenjanlar ve taban puanları yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları “e-okul.meb.gov.tr” üzerinden açıklandı.

2019 LİSE TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ-TIKLA ÖĞREN (MERKEZİ SINAV PUANI)

2019 LİSE TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ-TIKLA ÖĞREN (YEREL YERLEŞTİRME)

LGS NAKİL BAŞVURULARI TARİHLERİ

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

ANADOLU LİSELERİ DOLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları “meb.gov.tr” adresinden açıklandı Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 74’den yüzde 98’lere çıkarken merkezi sınavla öğrenci alan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Öğrencileri yüzde 91’i ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.