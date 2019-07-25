LGS boş kontenjanlar ve taban puanları! Lise nakil başvuru tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları “e-okul.meb.gov.tr” üzerinden açıklandı. Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuz, boş kontenjanlar ve taban puanları haberimizde.

2019 LİSE TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ-TIKLA ÖĞREN (MERKEZİ SINAV PUANI)

2019 LİSE TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ-TIKLA ÖĞREN (YEREL YERLEŞTİRME)

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları “meb.gov.tr” adresinden açıklandı Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 74'den yüzde 98'lere çıkarken merkezi sınavla öğrenci alan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Öğrencileri yüzde 91'i ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

LGS NAKİL BAŞVURULARI TARİHLERİ

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.