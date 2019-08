LGS nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS nakil sonuçlarının 5 Ağustos Pazartesi günü MEB’in resmi internet adresinden ve e-Okul’dan açıklanması bekleniyor. LGS nakil sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor. Öğrencilerin gözü kulağı gün boyu MEB’de olacak. LGS nakil sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebileceksiniz.

LGS NAKİL SONUÇLARI

LGS NAKİL TARİHLERİ

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecekler.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, nakil tercihlerinde dikkat etmeniz gereken noktaları ve nakil tercih işlemlerini maddeler halinde sıraladı;

NAKİL TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

⦁ Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler

⦁ Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler

⦁ Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler

⦁ Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar

⦁ İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar

NAKİL TERCİH İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

⦁ Her nakil döneminde öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercih edebilecekler. Bir başka ifade ile; Yerel yerleştirme için en çok 3, merkezi yerleştirme için en çok 3 ve pansiyonlu okullar için en çok 3 tercih yapılabilecek.

⦁ Nakil başvuruları süreçlerinde özel okullarda da kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek

⦁ Nakil tercihleri döneminde isteyen öğrenciler “ Mesleki Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebilecekler

⦁ İstediğiniz okulda boş kontenjan olup olmamasına bakmaksızın tercih yapabilirsiniz.

⦁ İlk yerleştirme döneminde her hangi bir okula yerleşmiş iseniz, nakil tercihleri döneminde istediğiniz okullardan birine yerleşemezseniz daha önceki okulunuzda kayıtlı olmaya devam edersiniz.

ADIM ADIM NAKİL TERCİH İŞLEMLERİ

⦁ İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmez. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.

⦁ Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterlidir.

⦁ Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3'er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabilirsiniz.

⦁ İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebilirsiniz.