Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

LGS nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 2. nakil tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS'ye giren adaylar aldıkları puanlara göre nakil tercihlerini yaptılar. Lise nakil tercih sonuçlarını bekleyen öğrencilerden yerleşenler kayıtlarını yapacak, yerleşemeyen adaylar ise LGS ikinci nakil döneminden tekrar tercihlerini yapacak. Peki LGS nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise ikinci nakil işlemleri başladı mı?

12:03 -
Haberler Eğitim
LGS nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 2. nakil tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS yerleştirme sistemi takvimine göre 8.sınıfı bitiren öğrenciler önümüzdeki süreçte 29 Temmuz – 2 Ağustos arasında tercihlerini yaptılar. LGS ikinci nakil tercihleri ise 5 – 8 Ağustos’ta yapılacak. Nakil tercihleri döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında il / ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 5 Ağustos’ta açıklanacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 1. nakil dönemi tercih sonuçları (LGS 2. tercihleri), MEB’in yayımladığı takvime göre, 5 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecekler.

Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından “https://e­-okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more