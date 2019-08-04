LGS nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 2. nakil tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS yerleştirme sistemi takvimine göre 8.sınıfı bitiren öğrenciler önümüzdeki süreçte 29 Temmuz – 2 Ağustos arasında tercihlerini yaptılar. LGS ikinci nakil tercihleri ise 5 – 8 Ağustos’ta yapılacak. Nakil tercihleri döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında il / ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 5 Ağustos’ta açıklanacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 1. nakil dönemi tercih sonuçları (LGS 2. tercihleri), MEB’in yayımladığı takvime göre, 5 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecekler.



Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından “https://e­-okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.