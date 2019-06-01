LGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? Cevap anahtarı açıklandı mı? İşte LGS öğrenci yorumları…

2019 yılı LGS sonlandı. Bir milyona yakın öğrenci şimdi LGS sorularını ve cevap anahtarını bekliyor. Sınavın sona ermesi sonrası öğrenciler sınav soru ve cevapları ile aday yorumlarını araştırmaya başladı. İşte öğrencilerden sınav soruları nasıldı sorusuna dair yorumlar…

LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI

biz 04lüler olarak Albert Einstein dik herhalde #LGS2019 — han (@aruaniarlert) 1 Haziran 2019

sözel kolaydı ama sayısal zordu — Adem (@tentacruel67) 1 Haziran 2019

Bir sınıftaki yaklaşık on kadar öğrenci sayısal testi başlar başlamaz matematiği atlayıp fen bilimleri sayfasına yöneldi. Ne diyorduk ön yargı ya da öğrenilmiş çaresizlik? Tabii ki her ikisi #LGS2019 — Seda (@ferahgam) 1 Haziran 2019

Sözel sınavından mutlu çıkan çocuklar, sayısaldan sonra kamyon çarpmışa dönüyor. #LGS2019 — Reyhan (@Reyyan__34) 1 Haziran 2019

3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.