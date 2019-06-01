Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

LGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? Cevap anahtarı açıklandı mı? İşte LGS öğrenci yorumları…

LGS bitti ve sınava giren adayları soruları ve cevap anahtarını bekliyor. LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanacak fakat soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı belli değil. Peki LGS zor muydu, kolay mıydı, sınav nasıldı? İşte Twitter'dan öğrencilerden soru yorumları...

13:56 -
Haberler Eğitim
LGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? Cevap anahtarı açıklandı mı? İşte LGS öğrenci yorumları…

2019 yılı LGS sonlandı. Bir milyona yakın öğrenci şimdi LGS sorularını ve cevap anahtarını bekliyor. Sınavın sona ermesi sonrası öğrenciler sınav soru ve cevapları ile aday yorumlarını araştırmaya başladı. İşte öğrencilerden sınav soruları nasıldı sorusuna dair yorumlar…

LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI

3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more