LGS ne zaman yapılacak? İşte kasım ayı LGS örnek soru kitapçığı…

LGS soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayımlandı. 2020 yılının ilk LGS soru kitapçığı http://odsgm.meb.gov.tr/ öğrencilerin erişimine açıldı. Aşağıdaki linkten MEB LGS soru kitapçığını indirebilirsiniz.

LGS EKİM AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İNDİR

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı. Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

HER AY YAYIMLANACAK

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS NE ZAMAN?

Lise Geçiş Sınavı (LGS) Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla MEB tarafından gerçekleştiriliyor. MEB, 2020 yılı Lise Geçiş Sınavı, 7 Haziran 2020 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.