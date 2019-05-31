LGS ne zaman, saat kaçta? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ortaöğretimi tamamlayarak liseye geçecek yaklaşık 1 milyon öğrenci 1 Haziran sabahında LGS'ye girecek. Sınavda başarı gösteren öğrenciler adres gözetmeksizin diledikleri okullara girebilecek.

LGS SAAT KAÇTA?

LGS'nin ilk oturumu 09.30'da başlayacak. Birinci oturumda, öğrenciler; 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından sorumlu olacaklar. İkinci oturumdaysa öğrenciler; Matematik ve Fen Bilimleri sorularını cevaplayacak. Sözel bölümde toplam 50 soru bulunacak. Sayısal bölümde ise toplam 40 soru bulunacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

LGS kapsamında 1 Haziran’da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecekler. Merkezi sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. Sınav sonuçlarına erişim ise yalnızca https://www.meb.gov.tr adresinden sağlanacak ve adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecek.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018’de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

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