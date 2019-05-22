Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan

Lise Geçiş Sınavı (LGS) için başvular 3-14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. MEB tarafından Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu da yayınlandı. Şimdi, LGS sınav takvimi: Başvuru, sonuç ve tercih tarihleri ile ilgili bilinmesi gerekenlere göz atalım…

LGS NE ZAMAN?

LGS'ye girecek öğrenciler fotoğraflı sınav belgesini 22 Mayıs 2019'da alabilecek. Sınav sonuçlarına erişim ise yalnızca https://www.meb.gov.tr adresinden sağlanacak ve adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecek. Merkezi sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Ek süre verilen engelli adaylarda;

– Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

– Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan adayların birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir. Merkezî Sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

SINAVA KİMLER GİRECEK?

İki farklı oturumda olmak suretiyle yapılacak sınava yalnızca 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. Çoktan seçmeli 90 soruyu yanıtlayacak adaylar, yalnızca LGS puanları ile bir lise tercihinde bulunabilecek. Merkezi yerleştirme puanının içerisinde ise okul başarı puanı olmayacak. Aynı puanı alan öğrencilerden hangisinin okula yerleşeceği ise okul başarısına bağlı olacak. Eşitlik eğer devam ediyorsa, öğrencinin geçmiş yıllardaki başarı puanına, devamsızlığına, tercih durumuna ve yaşına dikkat edilecek.

2019 LGS TERCİH TARİHLERİ

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih tarihleri ve yerleştirme kılavuzu henüz açıklanmadı.