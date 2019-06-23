LGS sonuçları için heyecan dorukta! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan ve TEOG sınavı yerine gelen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav geçen haftalarda sona erdi. Sınav maratonunu tamamlayan öğrenciler LGS sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. MEB, LGS sınav sonuçlarının 24 Haziran’da açıklanacağını duyurdu. İşte LGS hakkında merak edilenler…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN?

LGS sonuçları ise 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair ise bir bilgi henüz yok. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

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LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.



Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

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