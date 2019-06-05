LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sözel ve sayısal soru cevapları…

LGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan ve TEOG sınavı yerine gelen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi geçtiğimiz hafta gerçekleşti.Öğrenciler istedikleri liselere giriş yapabilmek için sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölüm halinde sınava tabi tutuldu. LGS sonucu ne zaman açıklanacak? İşte LGS hakkında merak edilenler…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN?

Sınavın sona ermesinin ardından ise hem öğrenciler, hem veliler, hem de öğretmenlerin en çok merak ettiği sorular şunlar: LGS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB'in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. LGS soru ve cevapları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.