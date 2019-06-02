Son dakika: LGS soruları ve cevapları yayımlandı! İşte LGS soru ve cevap anahtarı (PDF)

Bir milyon öğrenci hafta sonu LGS’de ter döktü. LGS sonuçları açıklanmadan önce puanını hesaplamak isteyen öğrenciler soruları ve cevapları bekliyor. MEB LGS sorularını ve cevap anahtarını yayımladı. Sınavın sonuçlarının 24 Haziran’da duyurulacak.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyordu. LGS soru ve cevaplarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılan merkezi sınavın soru ve cevap anahtarlarına https://t.co/XEGLpk4aJe adresinden ulaşabilirsiniz. https://t.co/DGdBTSBYcr — MEB (@tcmeb) 2 Haziran 2019

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