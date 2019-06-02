Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: LGS soruları ve cevapları yayımlandı! İşte LGS soru ve cevap anahtarı (PDF)

MEB, LGS sorularını ve cevaplarını erişime açtı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyon öğrencinin katıldığı sınav soruları ve cevap anahtarı LGS’nin sonuçları 24 Haziran'da açıklanacak. LGS soru ve cevap anahtarına meb.gov.tr.den ulaşılabilecek.

13:40 -
Haberler Eğitim
Son dakika: LGS soruları ve cevapları yayımlandı! İşte LGS soru ve cevap anahtarı (PDF)

Bir milyon öğrenci hafta sonu LGS’de ter döktü. LGS sonuçları açıklanmadan önce puanını hesaplamak isteyen öğrenciler soruları ve cevapları bekliyor. MEB LGS sorularını ve cevap anahtarını yayımladı. Sınavın sonuçlarının 24 Haziran’da duyurulacak.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyordu. LGS soru ve cevaplarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

İLGİLİ HABERLGS PUAN HESAPLAMA LGS PUAN HESAPLAMA İLGİLİ HABERLGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? LGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?
Son güncelleme: android-time 13:49 02.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more