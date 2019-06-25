Kaç puanla hangi okula girebilirim? LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri e okul sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin girdiği LGS’nin sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler geçen yıl ki LGS taban puanları aracılığıyla kendilerine uygun olan, kazanabilecekleri okulları e Okul sistemi aracılığıyla listeleyebilirler. Öğrencilerin tercih işlemlerinde LGS lise yüzdelik dilimleri etkili oluyor. Haberimizden e-Okul sistemine giriş yaparak LGS taban puanlarının ve yüzdelik dilimlerinin yer aldığı listeyi inceleyebilirsiniz.

E OKUL: LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ GÖRÜNTÜLE

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

LGS YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını “meb.gov.tr” adresinden öğrenebilyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tablolarının bugün yayınlanması bekleniyor.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

8’inci sınıfı başarı ile bitiren öğrenciler tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilecek. Tercih işlemleri, e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenci ve velisi tarafından yapılacak. Yapılan tercihler de mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Sınava giren ve merkezi sınav puanı olan tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması zorunludur. Aksi halde, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunulmaması halinde, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih işleminde bulunulamaz.

Öğrenciler tarafından üç grupta toplam en fazla 15 okul için tercih yapılabilecek. Bu gruplar;

– Merkezi sınav ile öğrenci alan okullar

– Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar

– Pansiyonlu okullar

İstanbul Seçim Sonuçları ->