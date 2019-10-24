LGS tarihi açıklandı, örnek sorular yayımlandı! Peki LGS soruları bu yıl daha mı zor olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında uygulanacak sınavın tarihini belirledi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. İki oturum olarak düzenlenecek sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. 8’inci sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. İki bölümden oluşan LGS’nin birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan soruları yer alacak. Birinci bölüm için adaylara 75 dakika süre tanınacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve adaylara 80 dakika süre tanınacak.

LGS EKİM AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı. Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl sınava hazırlanan öğrencilere yardımcı olabilmek için soru kitapçıkları yayımlamıştı. Dönütlerinin olumlu olması üzerine genel müdürlük, uygulamanın bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS SORULARI GEÇEN YILA GÖRE DAHA ZOR MU OLACAK?

LGS’ye girecek öğrenci sayısının yaklaşık 500 bin artacak olması nedeniyle eleme yapabilmek için sınav sorularının geçen yıla göre daha zor olması bekleniyor. Bu nedenle de LGS örnek soruları merakla bekleniyordu. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz örnek soruları değerlendirdi;

Sözel bölüm soruları:

Türkçe; Yayınlanan örnek sorularda bilgiye dayalı sorular dışında görseller üzerinde kurgulanan sözel mantık ve akıl yürütme sorularına ağırlık verilmiş. Akıl yürütme sorularının çözümü öğrencinin çok iyi okuyup anlamasını ve anladığı bilgiyi yorumlayıp çıkarım yapmasını gerektirir.

İnkilap Tarihi; Bu yıl açıklanan sorular verilen bilgiden çıkarım yapabilme becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmış.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; Geçen yıl yayınlanan sorulara benzer nitelikte sorular yayınlandı.

İngilizce; Geçen sene yayınlanan örnek sorulara benzer nitelikte sorular yayınlandı.

Sözel bölüm sorularını genel olarak orta zorluk düzeyinde sorular olarak değerlendirebiliriz. Süre ilerledikçe işlenen konulara bağlı olarak soru çeşitliliği ve soruların zorluk düzeyi de değişecektir.

Sayısal bölüm soruları:

Matematik; Yayınlanan matematik soruları geçen yıl yayınlanmış olan sorulara benzerlik göstermektedir. Görsel ağırlıklı hazırlanmış soruların tamamında öğrencilerin çıkarım yapıp sorudaki hikayeyi matematiğe dökmesi beklenmiştir. Tüm soruların çözümü için öğrencinin mantık yürütme, analiz ve sentez yapabilme becerisinin gelişmiş olması gerekmektedir.

Fen Bilimleri; Geçen yıl yayınlanmış olan uzun metinli örnek sorular yerine kısa metinli örnek sorulara yer verilmiş. Soruların çözümü için öğrencinin tam bilgiye ve bilgiyi kullanabilme becerisine sahip olması gerekiyor.

Sayısal bölüm soruları gerçek LGS’de öğrencilerin çözmekte zorlandıkları sorulardır. Şimdilik örnek soruların düzeyi çok zor olmasa da konular ilerledikçe soruların zorluk düzeyinde de değişiklikler olacaktır.

Öğrencilere önerimiz; bu yıl yayınlanmış örnek sorularla birlikte geçen yıl yayınlanmış örnek soruları da çözmeleridir. Sınavlarda başarı için öğrencilerin çözemedikleri her sorunun önce konusunu çalışıp sonra soruyu yeniden çözmeye çalışmaları öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlayacaktır.