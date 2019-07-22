LGS tercih sonuçları açıklandı mı? Lise kayıt tarihleri ne zaman?

LGS tercih sonuçları açıklanması ile birlikte öğrenciler İstedikleri lisede okuma şansını yakalayıp yakalamadıklarını öğrenecek. MEB tarafından açıklanacak. MEB’den yapılan açıklamada “Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir. ” denildi. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. İşte lise kayıt ve nakil tarihleri…

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULA

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi Yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve mahalli yerleştirme için 01 Temmuz'da başlayan tercih süreci 12 Temmuz Cuma günü sona erdi. 22 Temmuz'da ise LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek.

LİSE KAYITLARI VE NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

E OKUL VBS’YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilandirme Sistemi yani kısa adı VBS’ye giriş yapmak için öncelikle ”e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından açılan sayfada karşınıza çıkan ekrandaki sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün olmaktadır.