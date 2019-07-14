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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB, LGS yerleştirme takvimi

LGS tercih işlemleri sona erdi. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in takvimine göre LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

21:10 -
Haberler Eğitim
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB, LGS yerleştirme takvimi

İstedikleri lisede okumanın hayalini kuran binlerce öğrenci LGS tercihlerini tamamladı. Şimdi de LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 22 Temmuz'da ise LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak
yapılacaktır.

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