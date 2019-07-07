LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri o tarihte sona erecek!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere tercih sürecinde yardımcı olmak amacıyla bu yıl ilk defa tercih robotunu kullanıma açtı. Tercih robotunu kullanan öğrenciler, istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

E-OKUL TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLA

E-Okul tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama da yapılabilecek. Bakanlık ayrıca öğrencilerin tercih yaparken en çok sorduğu soruların yanıtları ile nasıl tercih yapılacağını uygulamalı olarak anlatan bir videoyu da resmi internet sitesinden paylaştı.

Adaylar LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre hazırladıkları başvurularını bugünden başlayarak, 12 Temmuz Cuma günü saat 17'00'ye kadar yapabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-12 Temmuz 2019 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2019 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların ilan Edilmesi

29 Temmuz – 02 Agustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

0 Agustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

19-23 Ağustos 2019 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-29 Ağustos 2019 Yattlılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

LGS’DE TERCİH YAPMAYA HAZIRLANIRKEN BİLMENİZ GEREKENLER

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS tercihlerini yaparken dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde sıraladı.

Yılmaz, “8.sınıfı bitirmiş olan öğrencilerin 1-12 Temmuz tarihleri arasında liselere yerleşmek için tercih başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Ülkemizde zorunlu eğitim süresi 12 yıl olduğundan tercih başvurusunda bulunmayan adayların kayıtları “Açık Liseye” düşüyor. 27 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında Özel Liselerden birine veya yetenek sınavı ile öğrenci alan bir liseye kayıt yaptırmış adaylara tercih butonu açılmayacaktır.”

1- Yerel yerleştirme ekranında en çok 5 okul seçilebiliyor. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayan adaylara diğer alanlar açılmayacaktır. (Bir anlamda yerel yerleştirme tercihi zorunludur.)

Yerel yerleştirme tercihlerinde;

⦁ İlk üç okul yeşil renkle gösterilen kayıt alanından.

⦁ İki okul mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilebilecektir.

⦁ Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercih edilebilecektir.

Örneğin; Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Lise, İmam Hatip Lisesi)

2- Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en çok 5 tercih yapabilirsiniz.

Tercihlerinizde sınavla öğrenci alacak

– Fen Liseleri

– Sosyal Bilimler Liseleri

– Anadolu Liseleri

– Anadolu İmam Hatip Liseleri

– Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden il ve ilçe sınırlaması olmaksızın yüzdelik diliminize uygunluğuna da dikkat ederek tercih listenizde en çok 5 okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; yüzdelik diliminiz 5.67 ise tercihlerinizi %4’lük dilim ile %6’lık dilim içinden seçmeniz gerekir.

3- Pansiyonlu okullar tercih ekranında, en fazla 5 okul seçebilirsiniz. Pansiyonlu okullar tercih sistemimize yeni girdiğinden bu okulların nerede olduğu ile ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç var.

Öğrenciler yerel yerleştirme ile veya merkezi sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmeleri durumunda pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMLERİ

1. Nakil Başvuruları: 29 Temmuz – 02 Ağustos

Bu nakil başvuruları döneminde öğrenciler;

– Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3

– Yerel yerleştirme için en çok iki okulu kayıt alanından ve en çok iki okulu aynı okul türünden olmak kaydıyla en çok üç okul seçebilecekler.

– Pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapabileceklerdir.

06 Eylül 2019 il/ilçe Ögrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatdılık Yerleştirme Sonuçlarının ilanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme işlenmesi

09 Eylül 2019 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı