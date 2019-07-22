Son dakika… LGS tercih sonuçları: LGS ile Anadolu liseleri yüzde 100 doldu! İşte kayıt tarihleri…

LGS tercih sonuçları açıklanması ile birlikte öğrenciler İstedikleri lisede okuma şansını yakalayıp yakalamadıklarını öğrenmeye başladı. MEB tarafından duyurulan tercih sonuçları ardından öğrenciler ve velileri sonuçları öğrenmek için araştırmalara başladı. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360'a çıkarıldı. Bununla birlikte okullardaki yüzde 74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24'lük artışla yüzde 98'e yükseldi.İşte lise kayıt ve nakil tarihleri…

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E OKUL LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Meslek liselerine ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci yerleşti

Bu yılın başında, MEB ile ASELSAN arasında savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında bu alandaki ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulmuştu. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 60 öğrencinin eğitim göreceği elektrik-elektronik teknolojisi alanına 0,46'lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı. Böylece ilk defa bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yüzde 1'lik dilimden öğrenci girdi.

MEB ve İTÜ tarafından imzalan protokol kapsamında kurulan ve “bilişim teknolojisi”, “biyomedikal cihaz teknolojileri”, “elektrik elektronik teknolojisi”, “denizcilik” alanlarında eğitime başlayacak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer aldı. Lisenin 30 öğrenci kabul edecek bilişim teknolojisi alanına 1,26'lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı.

Ayrıca MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO, İTÜ ve TOBB arasındaki iş birlikleri kapsamına alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.

Sınavsız yerleştirme

Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti. Bu öğrencilerden birinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 52 oldu. Diğer bir ifadeyle, sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısından fazlası birinci tercihine yerleşme imkanı buldu.

Bu durum, öğrencilerin, iki kez daha yerleştirmeye esas nakil hakları ve daha sonra il/ilçe komisyonları tarafından yapılacak yerleştirme ve nakil hakları dikkate alındığında neredeyse tamamının sınavsız şekilde tercih ettikleri bir okula yerleştirilebileceğini gösterdi.

Öğrencilerin istediği okul türüne yerleşme oranları yükseldi

Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 58'i birinci tercihindeki bir liseye yerleşirken, yüzde 99'u ilk üç tercihinde yer alan bir liseye girmeye hak kazandı.

Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 52'si birinci tercihindeki bir liseye girerken, yüzde 87'si ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin de yüzde 41'i birinci tercihindeki bir okula yerleşti. Bu öğrencilerin yüzde 79'u ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine girdi.

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LİSE KAYITLARI VE NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.