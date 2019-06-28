Lise Geçis Sınavı (LGS) 1 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirildi. LGS’ye katılan öğrenciler istedikleri okula gidebilmek için tercihlerini yapmaya başlayacak. Şimdi, LGS tercihleri nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim…

Lise Geçiş Sınavı 1 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirildi. LGS sonuçları 24 Haziran’da açıklanacak. LGS tercihleri ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak “LGS tercih kılavuzu”nda yer alan kurallara göre yapılacak. Tercihlerin hangi tarihte yapılacağı henüz belli değil. Tercih tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sınava giren öğrenciler 5 tercih yapacak. Daha sonra LGS’ye giren öğrenciler farklı bir ekrandan, sınavla öğrenci alacak okullar listesinden beş okul tercihi yapacak. Burada öğrencilere okul türü kısıtlaması bulunmuyor. Bu öğrenciler isterlerse ayrıca pansiyonlu okullardan da beş okul seçebilecekler. Sınava giren öğrencilerin toplamda 15 tercih hakkı bulunuyor. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeden sonra beş de pansiyonlu okullardan olmak üzere toplam 10 tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede öğrencilere yeşil renk ‘kayıt alanı’, mavi renk ‘komşu kayıt alanı’, kırmızı renk ‘diğer’ kayıt alanı ekranı açılacak. Öğrenciler ikamet adresinin bulunduğu yeşil kayıt alanında bulunan liselerden en fazla üç, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanından da ikişer tercih yapabilecekler.