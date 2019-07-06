LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?

Liselere Giriş Sınavı (LGS) tercih döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki LGS tercih dönemi ne zaman bitecek? LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? LGS tercih süreci 12 Temmuz'a kadar devem edecek. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek. İşte LGS tercihleriyle ilgili merak edilenler…

LGS TERCİH KILAVUZU

E OKUL 2019 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2019 MEB LGS TERCİH ROBOTU

MEB LGS TERCİH TAKVİMİ

01-12 Temmuz 2019 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2019 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların ilan Edilmesi

29 Temmuz – 02 Agustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Agustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

19-23 Ağustos 2019 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-29 Ağustos 2019 Yattlılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

06 Eylül 2019 il/ilçe Ögrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatdılık Yerleştirme Sonuçlarının ilanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme işlenmesi

09 Eylül 2019 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı



LGS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, 1 Temmuz'da başlayacak tercih dönemine kadar dikkat etmeniz gereken noktaları maddeler halinde sıraladı; Bilinçli kariyer hedefinize hizmet eden bir tercih listesi oluşturabilmek için;

-MEB Talim ve Terbiye Kurulunun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9.sınıftan 12.sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyiniz.

-Seçmeyi düşündüğünüz okulda alacağınız eğitimin sizin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırınız.

-Örneğin; Tercih listesinde Fen Liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede sayısal alanlardan (Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik ve Sağlık Bilimleri) birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir.

Bu öğrencilerin üniversiteye Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil alanlarından birinden hazırlanmaları okulda uygulanan haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle mümkün olmayacaktır.

-Aynı şekilde Sosyal Bilimler Lisesini tercih edecek öğrencilerinde Eşit Ağırlık ve Sözel alanlar dışında bir alana yönelmeleri mümkün olmayacaktır.

-Fen Liselerini veya Sosyal Bilimler Liselerini tercih edecek öğrenciler daha sonra üniversiteye hazırlanacakları alanı değiştirmek isterlerse en geç 10.sınıfın sonuna kadar okul türü değişikliği yapmak zorunda kalacaklardır.

-Anadolu Liselerinin haftalık ders dağılım çizelgesini incelediğinizde 9.ve 10.sınıflarda tüm akademik lise türlerinde ortak olan programların Anadolu Liseleri 1.ve 12.sınıflarında öğrencilerin istediği alana yönelik ders seçme şansına sahip olduğu dolayısıyla henüz kesin olarak kariyer hedefini belirlememiş öğrenciler için daha avantajlı olduğu görülecektir.

-Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini seçerek öğrencilerin de seçecekleri okulun okul ortamını mutlaka görmeleri, okuldan verilen eğitimle ve mezunların nerelerde iş bulabildiği ile ilgili bilgi almalarını öneriyorum.