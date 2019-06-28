LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? 2019 LGS tercih kılavuzu ve taban puanları

LGS tercihleri 1-12 Temmuz arasında alınacak. LGS tercih dönemi için ise sonuçlar, 22 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. MEB tarafından yayımlanan Liselere Geçiş Sınavı tercih kılavuzu ile okul taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimler de belirlendi. MEB bu yıl ilk kez LGS tercih robotunu erişime açtı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU

E OKUL 2019 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA

2019 MEB LGS TERCİH ROBOTU

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKUL TÜRLERİ

-Fen Liseleri

-Sosyal Bilimler Liseleri

-Özel program uygulayan Anadolu Liseleri

-Özel Program uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri

-Anadolu Teknik Liseleri

-Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleridir

İŞTE LGS TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, 1 Temmuz'da başlayacak tercih dönemine kadar dikkat etmeniz gereken noktaları maddeler halinde sıraladı; Bilinçli kariyer hedefinize hizmet eden bir tercih listesi oluşturabilmek için;

-MEB Talim ve Terbiye Kurulunun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9.sınıftan 12.sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyiniz.

-Seçmeyi düşündüğünüz okulda alacağınız eğitimin sizin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırınız.

-Örneğin; Tercih listesinde Fen Liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede sayısal alanlardan (Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik ve Sağlık Bilimleri) birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir.

Bu öğrencilerin üniversiteye Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil alanlarından birinden hazırlanmaları okulda uygulanan haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle mümkün olmayacaktır.

-Aynı şekilde Sosyal Bilimler Lisesini tercih edecek öğrencilerinde Eşit Ağırlık ve Sözel alanlar dışında bir alana yönelmeleri mümkün olmayacaktır.

-Fen Liselerini veya Sosyal Bilimler Liselerini tercih edecek öğrenciler daha sonra üniversiteye hazırlanacakları alanı değiştirmek isterlerse en geç 10.sınıfın sonuna kadar okul türü değişikliği yapmak zorunda kalacaklardır.

-Anadolu Liselerinin haftalık ders dağılım çizelgesini incelediğinizde 9.ve 10.sınıflarda tüm akademik lise türlerinde ortak olan programların Anadolu Liseleri 1.ve 12.sınıflarında öğrencilerin istediği alana yönelik ders seçme şansına sahip olduğu dolayısıyla henüz kesin olarak kariyer hedefini belirlememiş öğrenciler için daha avantajlı olduğu görülecektir.

-Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini seçerek öğrencilerin de seçecekleri okulun okul ortamını mutlaka görmeleri, okuldan verilen eğitimle ve mezunların nerelerde iş bulabildiği ile ilgili bilgi almalarını öneriyorum.