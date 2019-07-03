2019 LGS tercihlerinde nelere dikkat etmeli? İşte MEB LGS tercih robotu ve tüm ayrıntılar…

Uzun süren hazırlık döneminden sonra LGS’ye girip sonucunu öğrenen adaylar için heyecanla beklenen günler geldi. Öğrenciler dört yıl boyunca eğitim alacağı lise tercihlerini yapacaklar. MEB’den yapılan açıklamalara göre LGS tercihleri kayıt no ile e-Okul’dan alınacak. Lise seçecekler MEB LGS tercih robotundan da yararlanabilirler. İşte LGS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler…

LGS TERCİH KILAVUZU

E OKUL 2019 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2019 MEB LGS TERCİH ROBOTU

LGS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, 1 Temmuz’da başlayacak tercih dönemine kadar dikkat etmeniz gereken noktaları maddeler halinde sıraladı; Bilinçli kariyer hedefinize hizmet eden bir tercih listesi oluşturabilmek için;

-MEB Talim ve Terbiye Kurulunun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9.sınıftan 12.sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyiniz.

-Seçmeyi düşündüğünüz okulda alacağınız eğitimin sizin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırınız.

-Örneğin; Tercih listesinde Fen Liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede sayısal alanlardan (Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik ve Sağlık Bilimleri) birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir.

Bu öğrencilerin üniversiteye Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil alanlarından birinden hazırlanmaları okulda uygulanan haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle mümkün olmayacaktır.

-Aynı şekilde Sosyal Bilimler Lisesini tercih edecek öğrencilerinde Eşit Ağırlık ve Sözel alanlar dışında bir alana yönelmeleri mümkün olmayacaktır.

-Fen Liselerini veya Sosyal Bilimler Liselerini tercih edecek öğrenciler daha sonra üniversiteye hazırlanacakları alanı değiştirmek isterlerse en geç 10.sınıfın sonuna kadar okul türü değişikliği yapmak zorunda kalacaklardır.

-Anadolu Liselerinin haftalık ders dağılım çizelgesini incelediğinizde 9.ve 10.sınıflarda tüm akademik lise türlerinde ortak olan programların Anadolu Liseleri 1.ve 12.sınıflarında öğrencilerin istediği alana yönelik ders seçme şansına sahip olduğu dolayısıyla henüz kesin olarak kariyer hedefini belirlememiş öğrenciler için daha avantajlı olduğu görülecektir.

-Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini seçerek öğrencilerin de seçecekleri okulun okul ortamını mutlaka görmeleri, okuldan verilen eğitimle ve mezunların nerelerde iş bulabildiği ile ilgili bilgi almalarını öneriyorum.

Tercih listesi oluştururken;



-MEB’in internet sitesinde e-okul’da açılmış olan Tercih Robotuna giriniz.

-İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayınız.

-İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayınız.

-Karşınıza gelen okul türlerinden istediklerinizi işaretleyiniz. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir.

-İl ve ilçe seçimlerini yapınız.

-Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyiniz.

Örneğin; Yüzdelik dilimiz 3.35 ise seçim yapacağınız aralığı 2.50 ile 4.10 olarak belirleyiniz. Yüzdelik dilimi aralığınızı belirlerken en düşük yüzdelik dilimi baz almanız gerekiyor.

Aralığı belirledikten sonra listeleyiniz.

Çıkan listeden okul seçerken;

– İlk iki okulu yüzdelik diliminizden daha küçük okullardan,

– Üçüncü okulu kendi yüzdelik diliminize denk olan okul olarak belirleyiniz.

– Son iki okulu kendi yüzdelik diliminizden daha yüksek okullardan seçerek listenizi tamamlayınız.

-Tercih listenizi onaylamadan önce seçtiğiniz okulları yerine görerek son kararınızı veriniz.

-Tercih ekranları açıldığında üçüncü olarak tercih yapabileceğiniz okul türü pansiyonlu okullardır. Ama bu okul türüne ait okulların hangileri olduğu ile ilgili bir bilgi henüz yok.