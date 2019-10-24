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LGS’de ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı! İşte LGS soru örnek soruları (PDF)

LGS soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayımlandı. 2020 yılının ilk LGS soru kitapçığı http://odsgm.meb.gov.tr/ öğrencilerin erişimine açıldı. Aşağıdaki linkten MEB LGS soru kitapçığını indirebilirsiniz.

10:43 -
Haberler Eğitim
LGS’de ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı! İşte LGS soru örnek soruları (PDF)

MEB bugün yaptığı açıklama ile liseye giriş sınavı yeni örnek sorularını yayınladı. PDF haline ulaşmak isteyen öğrenciler Google üzerinden araştırma yapmaya başladı. Haberimizde bulunan link ile liselere giriş sınavı örnek sorularının PDF halini indirebilirsiniz.

LGS EKİM AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İNDİR

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 7 Haziran 2020’de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı. Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

HER AY YAYIMLANACAK

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

Google meb Milli Eğitim Bakanlığı sınav
Son güncelleme: 11:14 24.10.2019
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