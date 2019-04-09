LGS’ye nasıl hazırlanmalı? Ders çalışırken nelere dikkat edilmeli?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, “bugünden itibaren sınava girecek öğrencilerin bir yandan yeni konuları öğrenirken bir yandan da genel tekrarlara başlamaları ve süreli sınav uygulamalarına ağırlık vermeleri gerekiyor. Ayrıca beslenmelerine ve uyku düzenlerine dikkat etmelerinin ve çalışma aralarında kısa süreli de olsa spor yapmalarının, başarılarına önemli katkıları olacaktır.” dedi.

Son iki aylık süreyi etkin değerlendirmek için:

Çalışma odanızı yeniden düzenleyerek odanızdaki ve kitaplığınızdaki fazlalıkları çıkararak, mümkün olduğunca sadeleştiriniz.

Sınava gireceğiniz derslerle ilgili dökümanları bloklayarak kitaplığınıza yerleştirirseniz çalışmaya başladığınızda zaman kaybetmezsiniz.

Tekrar Programı Hazırlığı

Son iki ayı kapsayacak şekilde her ders için ayrı ayrı genel tekrar programı oluşturunuz. Örneğin Matematik dersi için önce tekrar edilmesi gereken ünite ve konuları belirleyiniz, sonra tekrar edilmesi gereken ünite ve konuları önce iki aya, sonra her ayın haftalarına bölüştürünüz.

Her ders için ayrı ayrı haftalık tekrar programını oluşturduktan sonra birinci haftanın programından başlayarak her haftanın günlük çalışma programını oluşturunuz. Günlük çalışma programınızı günlere bir sayısal, iki sözel ders olacak şekilde oluşturunuz. Örneğin; birinci gün çalışma programınıza Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dili alıp; ikinci güne Fen Bilimleri, Türkçe ve TC İnkılap Tarihini alabilirsiniz.

Son on gündeki tekrarlarınızda deneme sınavı uygulamalarına ağırlık veriniz.

Tekrar programınızı ailenizin desteğini alarak hazırlarsanız, uygulama sırasında onların sizi daha bilinçli destekleyeceğini unutmayınız.

9 Nisan'dan 24 Mayıs'a kadar tekrar programı uygulayabileceğiniz 7 haftanız var. Son haftayı süreli deneme sınavlarına ayırmanız daha doğru olacaktır. Bu durumda Eylül ayından başlayarak her hafta ortalama bir aylık konu tekrarı yapmanız gerekecek. Ancak bu durumu gözünüzde büyütmeye gerek yok, öğrenmek uzun sürse de hatırlamak için çok kısa süre yeterli olmaktadır.

Tekrar Programı Uygulama Sırası:

Sözel Dersleri Çalışırken;

Tekrar edeceğiniz konuyu önce ders kitabınızdan inceleyip konu ile ilgili sorulara göz atınız ve gerek görürseniz soruları çözünüz.

İkinci olarak ilgili konu ile ilgili elinizdeki en fazla iki kaynaktan örnek soru çözünüz.

Sayısal Dersleri Çalışırken;

Öncelikle çalışacağınız konuya göz atınız ve konuyla ilgili terimlerin anlamlarını mutlaka bilmeniz gerektiğini unutmayınız. Karşılaştığınız soruda konuyla ilgili terimlerin anlamını bilmezseniz soruyu anlayamaz ve çözemezsiniz.

Sayısal derslerin tekrarını yaparken konuyla ilgili mutlaka kalem kullanarak soru çözümü yapınız. Akıldan işlem yapmamaya özen gösteriniz.

Her haftanın son iki çalışma gününde MEB internet sitesinde yayınlanmış sorulardan, çalıştığınız konu ile ilgili olanları çözünüz.

Son olarak MEB'in her ay yayınladığı örnek sınav sorularından çalıştığınız ayla ilgili örnek soruları çözünüz. Bu sorulardan yanlış yaptıklarınızı doğrusunu öğreninceye kadar araştırınız.

Son haftayı deneme sınavı çözümüne ayırınız. Deneme sınavı çözümü yaparken sayısal ve sözel alan uygulamasına ve süre kullanımına özellikle dikkat ediniz.

Tekrar yaparken bu hatalara düşmeyiniz:

Çalışma ve tekrar programınızı sağlık problemleri dışında aksatmayınız.

Birbirini tekrar eden çok kaynaktan değil , en fazla iki yardımcı kaynaktan soru çözünüz..

Kaynak seçiminde öğretmenlerinizden destek alabileceğiniz gibi, kendiniz de içinde MEB'in yayınladığı örnek sorulara benzeyen soruların yer aldığı kaynakları alabilirsiniz.

Yanlış yaptığınız soruların doğrusunu öğrenmeden o konuyla ilgili başka test çözmeyiniz.

Unutmayın; çalışan er ya da geç ama daima başarır.