Lise 2. nakil işlemleri için son gün! Lise 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin yüzde 98’inin bir okula yerleştiği birinci nakil sürecinin ardından açıkta kalan öğrenciler ya da yerleştikleri bölümden memnun olmayanlar, ikinci ve son nakil hakkını kullanacak. Peki, lise 2. nakil işlemleri nasıl yapılabilir? 5 Ağustos ile 8 Ağustos tarih aralığında alınacak olan lise 2. nakil işlemleri, sonuçları ile 10 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

1. İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmez. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.

2. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterlidir.

3. Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabilirsiniz.

4. İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebilirsiniz.

Dikkat! Nakil tercih başvurularını ilk tercih döneminde olduğu gibi yine okulunuz aracılığı ile yapmanız gerekmektedir. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2019 LİSE TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ-TIKLA ÖĞREN (MERKEZİ SINAV PUANI)

2019 LİSE TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ-TIKLA ÖĞREN (YEREL YERLEŞTİRME)

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU