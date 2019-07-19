Lise kayıt tarihleri ne zaman? İşte liselere yerleşme takvimi…

LGS maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Veliler, öğrenciler LGS sürecini sorunsuz atlatmak istiyor. LGS puanlarının açıklanması ile öğrencilerin durumları belli olmaya başlasa da yerleştirme sonuçları net olarak belli değil. Bu yıl liseye başlayacak olan öğrencilerin ve velilerin süreci iyi takip etmesi ve işlemleri dikkatle yapması gerekiyor. Lise kayıtları yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ya da pansiyonlu okullar olarak 3 başlıkta yapılıyor. İşte lise kaytıt tarihleri ve LGS yerleştirme tarihleri…

LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

Öğrenciler, yerel yerleştirme okul tercihi, merkezi yerleştirme ve pansiyonlı okullar başlıkları altında tercih yapılıyor. Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılıyor. Yerel yerleştirme tercihinde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçebiliyor. Yerel yerleştirme için toplam 5 tercih hakkınız bulunuyor. Merkezi yerleştirme işlemleri ise LGS sınav puan üstünlüğüne göre yapılıyor. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrası öğrencinin velisi ile beraber ortaokul müdürlüğüne giderek başvurusunu onatylatması gerekiyor.

MEB’İB TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜRECİ AÇIKLAMASI

LİSE KAYITLARI TARİHLERİ NE ZAMAN?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.