Lise kayıt ve liselere yerleşme takvimi: Lise kayıtları ne zaman başlıyor?

Lise kayıt tarihleri merakla bekleniyor. Yerleştirme sonuçları ile 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. İşte 2019-2020 döneminde liseye başlayacakların bilmesi gerekenler…

LİSE KAYITLARINDA ÖNEMLİ TARİHLER

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.