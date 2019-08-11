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Lise kayıt ve liselere yerleşme takvimi: Lise kayıtları ne zaman başlıyor?

LGS’den istediği sonucu elde edemeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile evlerine yakın okullara yerleştirilecekler. LGS tercihleri 12 Temmuz’da sona erdi. Bu yıl liseye başlayacak olan öğrencilerin ve velilerin süreci iyi takip etmesi ve işlemleri dikkatle yapması gerekiyor. Lise kayıtları yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ya da pansiyonlu okullar olarak 3 başlıkta yapılıyor. İşte lise kayıt tarihleri ve LGS yerleştirme tarihleri…

Sozcu.com.tr
14:57 -
Haberler Eğitim
Lise kayıt ve liselere yerleşme takvimi: Lise kayıtları ne zaman başlıyor?

Lise kayıt tarihleri merakla bekleniyor. Yerleştirme sonuçları ile 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. İşte 2019-2020 döneminde liseye başlayacakların bilmesi gerekenler…

LİSE KAYITLARINDA ÖNEMLİ TARİHLER

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

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