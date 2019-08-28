Lise kayıtları için LGS 2020’de kontenjanlar yetersiz kalacak!

Eğitimde yeni öğretim yılının açılmasıyla birlikte tartışılacak en önemli sorunlardan birini de Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve 2020'de bu sınava katılacak öğrenci sayısındaki patlama oluşturacak. Çünkü 4+4+4 eğitim sistemi ile zorunlu ilkokula başlatılan yaklaşık 600 bin çocuk 8'inci sınıfa başlıyor. Bu öğrenciler 2020 Haziran ayında yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek. 1 milyon öğrenci sınava girerken, 2020'de bu sayı katlanacak.

Deneyimli eğitim editörü ve yazarı Pervin Kaplan yeni öğretim yılı gelirken öğrenci, veli ve eğitimcilere yönelik verdiği seminerlere de başladı. Yeni öğretim yılının ilk semineri ise MEF Okulları öğretmenlerine oldu. MEF Okulları Ulus Kampüsü'ndeki seminere okulun ortaokul ve lise branş öğretmenleri katıldı.

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve 2020-2021 yılında başlayacak yeni lise müfredatı ile ilgili bilgi veren eğitim yazarı Pervin Kaplan'ın anlattıklarından satır başları şöyle:

“2020 LGS’YE GİRENLERİN SAYISINDA PATLAMA OLACAK”

Önümüzdeki öğretim yılında yani 2019-2020 öğretim yılında 8'inci sınıfta okuyan öğrenci sayısı yaklaşık 1.8 milyonu bulacak. Çünkü 4+4+4 eğitim sistemi ile 2012-2013 öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenci sayısı 600 binin üzerinde oldu. Bu öğrenciler 2020 yılında Liseye Geçiş Sınavı'na girecek.

“KONTENJAN YETERSİZ KALACAK”

4+4+4 sisteminin kurbanı olan bu öğrenciler de 2020 yılında yapılacak LGS'ye katılacak. Bu anlamda bu yıl sınava girecek öğrenciler geçmiş yıllara göre 600 binden fazla olacak. Bu yüzden de sınavla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin kontenjanlarının artırılması, yeni okulların yapılması gerekecek. Aksi halde devlet liselerinde ikili eğitim kaçınılmaz olacak.

“YAŞ KRİTERİNİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

Ayrıca LGS yerleştirmelerinde kullanılan yaş kriterinin de yani doğum tarihine göre yaşı küçük olan öğrencilere öncelik tanınması ile ilgili kriterin de değişmesi gerekiyor. Çünkü 600 bin öğrenci zaten ‘küçük'. Puan eşitliği durumunda bakılan bu kriter değişmek zorunda. Aksi halde yerleştirmelerde sorunlar ve adaletsizlikler olacak.

“2021 LGS İÇİN DE SAYI ARTACAK”



Bu sorun yalnızca 2020 yılında değil, 2021 yılında da yaşanacak. Çünkü ne kadar bir yıl sonra rapor zorunluluğu kaldırılmış olsa da 2013-2014 öğretim yılında da yine 400 binin üzerinde çocuk 1'e başladı. Yani 2021 yılında da sınava girecek öğrenci sayısı yüksek olacak.

“FİZİK OKUYACAK AMA EKSİ FİZİK NETİ”

Kaldırılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) testlerin getirisi okumak istedikleri bölüme göre değişiyordu. Örneğin tıp okuyacak öğrenci için biyoloji, kimya sorularının değeri daha yüksek iken mühendislik tercihi yapacak öğrencilerde fizik, matematik soruları daha fazla puan getiriyordu. Ancak bunların tümü şimdi SAY puanıyla alıyor. Bu durumda da örneğin bırakın 0 fizik netini – (eksi) fizik neti ile öğrencilerin fizik bölümüne girmeleri mümkün oluyor.

“YAVAŞ OKUMA EN BÜYÜK SORUN”

Hem LGS hem YKS'ye giren öğrencilerin en büyük iki sorunu var. Bunlardan birisi zaman yönetimi. Bir diğeri de çok yavaş okumaları ve okuduğunu anlamamaları. Bu yüzden okuma çok önemli hale geliyor.

Sınava hazırlanırken, okuma mutlaka ders çalışmanın içine de konmalı. Okuduğunu anlayamazsa Türkçe değil, fizik, kimya, matematik, tarih, coğrafya sorusunu da yapamıyor. Birkaç kez okuyunca da zamanı yetiştiremiyor.

“ALTYAPI ÇOK ÖNEMLİ”

Ortaokul çok önemli. Öğrencilerin altyapıları ne kadar sağlam olursa, lise ve yükseköğretime geçişte de başarıları artıyor. Bu yüzden de temel eğitim önemli. Daha ortaokulda bu öğrencilerin okuma alışkanlığını kazanmaları, zaman yönetimi konusunda da sorunları çözmeleri gerekiyor.

“628 BİN ÖĞRENCİ LİSEDEN MEZUN OLMAMALIYDI”

YKS'nin tüm adayların girmek zorunda olduğu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ilk barajı olan 150 puanı aşamayan öğrenci sayısı 628 bin 796. Bu öğrenciler 5 matematik, 5 Türkçe, 2.5 fen, 2.5 sosyal bilimler neti çıkaramadıkları için elendi. Yani 120 soruda 15 net çıkaramadılar. Bu bir lise bitirme sınavı olarak kabul edilse yaklaşık 629 bin öğrenci liseden mezun olamayacaktı.

YENİ LİSE MÜFREDATI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Azaltılmış ders sayısı, seçmeli dersler, okul dışı sertifikaların da yer alacağı yeni lise modeli 2020-2021 öğretim yılında başlayacak. Bu yıl 8'inci sınıfta okuyan öğrenciler bu modelle liseye başlayacak. Bu yıl hazırlık sınıfı okuyanlarda yeni lise müfredatına dahil olacak. Bu lise modeli ile ilk üniversite sınavı da 2024 yılında yapılacak. Yani üniversite sınavı da kökten değişecek.