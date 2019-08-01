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Lise nakil tercihleri ne zaman açıklanacak? e Okul LGS nakil başvurusunda son gün ne zaman?

Farklı bir liseye geçiş yapmak isteyenler ve ortaokuldan liseye geçecek olanlar lise nakil tercihlerini büyük ilgiyle takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan lise tercihleri halen sürüyor, öğrenciler ve veliler LGS nakil tercihlerinin ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte lise nakillerine dair detaylar...

08:02 -
Haberler Eğitim
Lise nakil tercihleri ne zaman açıklanacak? e Okul LGS nakil başvurusunda son gün ne zaman?

LGS nakil tercihleri yapılırken öğrenciler ve veliler sık sık e Okul’un sitesini ziyaret ediyor. Yerleştirmeye Esas 1.Nakil Tercih Başvuruları 29 Temmuz'da başladı ve 2 Ağustos'ta bitecek.

AŞAMALAR SÜRECEK

LGS yerleştirme sistemi takvimine göre 8.sınıfı bitiren öğrenciler önümüzdeki süreçte 29 Temmuz – 2 Ağustos ve 5 – 8 Ağustos'ta olmak üzere iki defa daha okullarına giderek nakil tercihleri başvurusunda bulunabilecekler.

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TERCİH YAPACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ DETAY

İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmez. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.

TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından “https://e­-okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

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