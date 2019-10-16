Mardin’den sonra Şırnak’ta da 55 okulda eğitime 2 gün ara

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekâtı’nın başarılı şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, harekat kapsamında İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulunda 17-18 Ekim tarihlerinde eğitime ara verildiği kaydedildi.
Tatil edilen okulların isimleri, valiliğin internet sitesinde paylaşıldı
Mardin Valiliği’nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 okulda eğitime 2 gün ara verildiği açıklanmıştı. AA