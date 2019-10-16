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Mardin’den sonra Şırnak’ta da 55 okulda eğitime 2 gün ara

Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde bulunan 55 köy ve mezra okulunda eğitime 2 gün ara verildi.

23:38 -
Haberler Eğitim
Mardin’den sonra Şırnak’ta da 55 okulda eğitime 2 gün ara

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekâtı’nın başarılı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, harekat kapsamında İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulunda 17-18 Ekim tarihlerinde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Tatil edilen okulların isimleri, valiliğin internet sitesinde paylaşıldı

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Mardin Valiliği’nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 okulda eğitime 2 gün ara verildiği açıklanmıştı.  AA

Cizre internet Mardin Şırnak Suriye tatil
Son güncelleme: 23:49 16.10.2019
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