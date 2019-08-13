Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri ne zaman alınacak? MEB açıkladı…

İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenler başvuruların ardından gözünü tercihlere çevirdi. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri ne zaman alınacak?

MAZERETE BAĞLI ATAMA DUYURUSU

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHİ

MEB takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

Tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Tebligat ve İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.