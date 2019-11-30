MEB 2020 öğretmen ataması ne zaman? Atama bekleyen öğretmen adaylarını umutlandıran paylaşım!

Öğretmen adayları en az ‘En az 60 bin atama’ beklerken, bu konuda tepkisiz kalan Bakanlık, Şubat 2020 Öğretmen Atamalarıyla ilgili kararlılıkla görüşme yaptığına dair umut veren bir paylaşım yapıldı.

GENEL MÜDÜR SEVİNDİRDİ

Genel Müdür Aydoğdu, “Değerli arkadaşlar, sadece şunu söyleyebilirim. Atama sayısının beklentileri karşılayabilecek düzeyde olması için Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’un görüşmeleri kararlılıkla devam etmektedir” dedi. Aydoğdu’nun bu paylaşımına kısa sürece yüzlerce cevap veren öğretmen adayları, 20 bin atamayı kabul etmediklerini vurguladı.

ÖĞRETMENLER EN AZ 40 BİN BEKLİYOR

2023’e kadar öğretmen atamaları dengeli yapılmazsa yeni mezunlar da eklenince atama bekleyen aday öğretmen sayısının 1 milyon kişiyi geçmesi beklenirken öğretmenler umut veren paylaşım üzerine Genel Müdür Hamza Aydoğdu’du dan Şubat ataması için en az 40 bin öğretmen ataması beklediklerini bildiren paylaşımlar yaptı.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 öğretmen atamaları şubat ayında gerçekleşecek.