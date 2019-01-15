MEB açıkladı: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları! İşte mülakat sonucu sorgulama sayfası…

Sözleşmeli öğretmenlik adaylarının sabırsızlıkla beklediği mülakat sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden mülakat sonuçları bilgilerini sözleşlemeli öğretmen adayları sonuçlarının olumlu olması halinde gözlerini tercihlere ve atamaya çevirecek. öğretmenlik mülakat sonuçları, TC Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileri ile görüntülenebilecek. Tercih hakkı kazananlar, 28 Ocak-1 Şubat tarih aralığında işlemlerini gerçekleştirebilecek...

öğretmen mülakat sonuçları başarılı olanlar hangi adımı izlemesi gerektiğini haberimizden öğrenebilir. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarına itiraz işlemlerini 16-18 Ocak tarih aralığında gerçekleştirebilecek. Sözleşmeli öğretmen için MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı. İşte sözleşmeli öğretmenlik sonuçları…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları aşağıdaki link üzerinden giriş yapılarak sorgulanabilecek. Mülakat sonuçlarını sorgulamak için gerekli bilgileri sisteme girmek gerekecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

MÜLAKAT SONUÇLARINA GÖRE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. Adayların tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek.