İş yükünü hafifletmek ve zamandan tasarruf etmek için devlet birimlerine ulaşmada kullanılan elektronik sertifikadan oluşan MEB e imza nedir? Elektronik imza başvurusu nasıl yapılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

E İMZA NEDİR?

E-İmza (Elektronik İmza), özellikle gelişmiş ülkelerde, iş yükünü hafifletmek ve zamandan tasarruf etmek için devlet birimlerine ulaşmada kullanılan elektronik sertifikadan oluşmaktadır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda, e-imza ile ilgili amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar açıkça belirtilmiş ve kanun maddelerinde tüm durumlar beyan edilmiştir.

ELEKTRONİK İMZA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go sitesine girerek giriş ekranına geliniz. Giriş ekranında sizden istenen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde giriniz. Bu alanda, yukarıda size 5 karakterden oluşan yazı resim verilecektir. Resimdeki karakterleri giriniz. TC. Kimlik Numarası, isminiz, soyadınız, doğum yeri ve adresiniz ile doğum tarihinizi giriniz. Ve giriş butonuna tıklayınız.

Giriş ekranındaki tüm alanlar doğru girildiğinde ve Başvuru Sahibinin daha önceden, başvuru yaptığı kurumdan sertifikası yok ise başvuru formu gelecektir. Bu formda yanında (*) olan alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

OTOMATİK GELEN VERİLER

T.C. Kimlik numarası, Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi ve Kurum Sicil No bilgileri giriş ekranında girdiğimiz bilgilerdir ve başvuru formundan değiştirilememektedir.

Kurum adı başvuru sahibinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki kurum yetkilisine bağlı olarak otomatik gelmektedir. Kurum bilginiz hatalı ise, kurumunuzdaki MEBBİS yöneticileri ile iletişime geçiniz.

BAŞVURU FORMUNDAKİ İLGİLİ ALANLARA GİRİLECEK VERİLER

Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu

Sertifika Süresi: 3 yıl olarak seçiniz

NOT:Daha önceden elektronik sertifikası olanlar aşağıda yer alan sebeplerden birini seçecektir.

Yenileme: Mevcut sertifikasının bitiş tarihi, yeni sertifikasının başlangıç tarihi olacak şekilde yeni başvuru yapılır.

Kayıp Çalıntı: Geçerli olan sertifikası iptal edilerek yeni sertifika başvurusu yapılır.

Diğer: Mevcut sertifikasına ek olarak yeni bir sertifika başvurusu yapılır.

Güvenlik Sözcüğü: Sertifika alındıktan sonra bireysel işlemlere (https://nesbireysel.kamusm.gov.tr) giriş yaparken kullanılacak güvenlik sözcüğüdür.

Çalıştığı Birim: Başvuru Sahibinin çalıştığı birimin adı yazılır.

Unvan: Başvuru Sahibinin kurumdaki unvanı yazılır.

Kurum / Birim Adresi: Başvuru Sahibinin çalıştığı kurumun açık adresi yazılır.

Posta Kodu alanına da kurumun posta kodu yazılır. Posta Kodu 5 karakter olmalıdır.

İl ve ilçe: Başvuru Sahibinin çalıştığı kurumun il ve ilçesi seçilir.

E posta: Başvuru Sahibinin e-posta adresi yazılır.

İş telefonu: Başvuru Sahibinin iş telefonu girilir. Dahili alanına Başvuru Sahibinin dahili numarası girilir. Bu alan zorunlu değildir, isteğe bağlı olarak girilebilir.

Cep telefonu alanına Başvuru Sahibinin cep telefonu numarası girilir. Cep telefonu numarasının mutlaka doğru olması gerekmektedir çünkü formun onaylanması için bir sonraki adımda bu numaraya gelen SMS Onay Kodunun girilmesi gerekmektedir.

Ev Telefonu alanına Başvuru Sahibinin ev telefonu numarası girilir, bu alan zorunlu değildir, isteğe bağlı olarak girilebilir.

Mobil Operatör Tipi: Cep telefonunuza hizmet aldığınız operatör firması seçilir.

Bilgi kanalı: Sertifika üretildikten sonra Başvuru Sahibine ulaşılmak istenildiğinde hangi iletişim yöntemiyle ulaşılacağını belirler. Eposta seçilirse sadece eposta ile ulaşılır. SMS seçilirse sadece SMS ile ulaşılır. Her ikisi (E-posta+SMS)'de seçilirse eposta ve SMS ile ulaşılır.

Tüm alanlar belirtilen biçimde doldurulduktan sonra “Form Onayla” butonuna basılır.

SMS ONAY KODUNUN GİRİLMESİ

Form onaylandıktan sonra SMS Onay Kodu gönderim ekranı görüntülenecektir. Başvuru formunu doldururken Cep Telefonu alanına girdiğiniz cep telefonu numarası görüntülenir. Gönder butonuna basıldığında ekranda görüntülenen cep telefonu numarasına SMS Onay Kodu gider.

SMS DOĞRULAMA KODU

SMS Onay Kodu giriş ekranındaki SMS Doğrulama Kodu alanına cep telefonuna gelen SMS Onay Kodu girilir ve Tamam butonuna basılır.

SMS Onay Kodu doğru girildiğinde Başvuru Formu ve Sertifika Sahibi Taahhütnamesi İmzalama Yönteminin Belirlenmesi sayfasına ulaşılır.

ISLAK İMZALI BAŞVURU ARA YÜZÜ

Başvuru Sahibinin Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden alınmış geçerli bir Nitelikli Elektronik Sertifikası yoksa Islak İmzalı Başvuru butonuna basarak Islak İmzalı Başvuru Ara yüzüne ulaşır.

Başvuru Formunu Aç butonuna basılarak Başvuru Formu PDF haline getirilir ve bilgisayara kaydedilir. Aynı anda da başvuru sahibinin cep telefonuna kurum yetkilisi hakkında bilgi içeren bilgilendirme mesajı gelir.

Kişi bilgisayara kaydettiği başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak kurum yetkilisine teslim eder.