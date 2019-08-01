MEB e imza şifre işlemleri: Şifremi unuttum ne yapmalıyım? Güvenlik sözcüğünü unutanlar için şifre işlemleri…

E-İmza (Elektronik İmza), özellikle gelişmiş ülkelerde, iş yükünü hafifletmek ve zamandan tasarruf etmek için devlet birimlerine ulaşmada kullanılan elektronik sertifikadan oluşmaktadır. E-imza, resmi yazışmalarda kullanılır. Islak imza yerine kullanıldığı için ıslak imza ile aynı hukuki temeller ve sorumluluklara sahiptir. Şimdi, MEB e imza şifre işlemleri ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım… Şifremi unuttum ne yapmalıyım? Güvenlik sözcüğünü unutanlar için şifre işlemleri…

E İMZA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

1) http://www.kamusm.gov.tr/ adresi ziyaret edilir ve buradan “Bireysel” linkine tıklanır.

2) Açılan sayfadan “Şifreli Giriş” butonuna tıklanır.

3) Şifreli Giriş Ekranında “Kimlik No” alanına 11 haneden oluşan TC Kimlik Numaranız, “Resimdeki Yazı” alanına alt resim alanında bulunan karakterler ve “Güvenlik Sözcüğü” alanına daha önceden belirlemiş olduğunuz güvenlik sözcüğü girilerek “Giriş” butonuna tıklanır.

4) İşlemler Menüsü ekranından “Kilit Çözme” linkine tıklanır.

5) Kart okuyucunuz bilgisayarınıza takılı değil ise takılarak akıllı kartınıza ait PIN kodunun değiştirilmesi ile ilgili gelen uyarı mesajında “Tamam” seçeneğine tıklanır.

6) Kilit Çözme Ekranında bulunan “Yeni PIN Üret” butonuna tıklanır.

7) Açılan ekranda yeni PIN kodunuz (şifreniz) mevcuttur. PIN kodunuzu not etmeyini unutmayınız. İşleminiz tamamlanmıştır.,

GÜVENLİK SÖZCÜĞÜNÜ UNUTANLAR İÇİN ŞİFRE İŞLEMLERİ

1. Elektronik imza başvurusu yaparken oluşturulan güvenlik sözcüğü, başvuru formunuzun üzerinde yer alır.

2. Güvenlik sözcüğünüzü hatırlamıyorsanız, http://www.kamusm.gov.tr/ adresi ziyaret edilir. Buradan “Bireysel İşlemler” linkine tıklanır.

3. Açılan kullanıcı doğrulama ekranından “Şifreli Giriş” linkine tıklanır.

4. Şifre giriş ekranından “Kimlik No” alanına 11 haneden oluşan TC Kimlik Numaranız girilir. “Resimdeki Yazı” alanına alt satırdaki resimde bulunan karakterler girilir. “Güvenlik Sözcüğü” alanı başvuru formunuzun üzerinde yer alan Güvenlik Sözcüğüdür. Eğer güvenlik sözcüğünü unutmuşsanız “Güvenlik Sözcüğümü Unuttum” butonuna tıklanır. Güvenlik Sözcüğünüzü hatırlıyor iseniz “Güvenlik Sözcüğü” alanına yazılır ve “Giriş” butonuna tıklanır.

5. Güvenlik Sözcüğümü Unuttum butonuna tıklatılınca, Güvenlik Sözcüğü İstek Ekranı açılır. Bu alanda “Kimlik No” alanına 11 haneden oluşan TC Kimlik Numaranız girilir. “Resimdeki Yazı” alanına alt satırdaki resimde bulunan karakterler girilir ve “Gönder” butonuna tıklatılır.

6. Elektronik imza başvurusu yaparken vermiş olduğunuz mail adresinize Kamu SM tarafından bilgilendirme maili gelir.

7. Gelen mailde ilgili linke tıklanır.

8. Güvenlik Sözcüğü Güncelleme Ekranı açılır. “Güvenlik Sözcüğü” alanına oluşturmak istediğiniz Güvenlik Sözcüğü girilir. Bu alana girilen Güvenlik Sözcüğünün aynısı “Güvenlik Sözcüğü Tekrarı” na girilir ve “Gönder” butonuna tıklanır.

9) Güvenlik sözcüğünüz başarıyla değiştiğine dair bilgilendirme mesajını içeren ekran açılır.

10) http://www.kamusm.gov.tr/ adresi ziyaret edilir. Buradan “Bireysel İşlemler” linkine tıklanır.

11) Açılan kullanıcı doğrulama ekranından “Şifreli Giriş” linkine tıklanır.

12) Şifre giriş ekranından “Kimlik No” alanına 11 haneden oluşan TC Kimlik Numaranız girilir. “Resimdeki Yazı” alanına alt satırdaki resimde bulunan karakterler girilir. “Güvenlik Sözcüğü” alanı başvuru formunuzun üzerinde yer alan Güvenlik Sözcüğüdür. Güvenlik Sözcüğünüzü yazıp “Giriş” butonuna tıklanır.

13) SMS Onay Ekranında yer alan Telefon Numarasının doğruluğu kontrol edilir ve “Onay” butonuna tıklatılır.

14) Cep telefonunuza gelen SMS Onay Kodu “SMS Onay Kodu“ alanına yazılır ve “Gönder” butonuna tıklatılır.

15) Açılan İşlemler Menüsü ekranından “PIN/PUK Bilgisi” butonuna tıklatılır.

16) Kart Seri Numarası ve PIN Bilgisi ekranda görüldüğü gibidir. İşleminiz tamamlanmıştır.