MEB e-Okul giriş sayfası: e-Okul öğrenci giriş nasıl yapılır?

Öğrencilerin ve öğretmenlerin gündemi e-Okul! İlk ara tatil yaklaşırken sınav telaşı öğrencileri sarmış durumda. Öğretmenler ve öğrenciler e-Okul sistemi aracılığıyla okul ile ilgili ayrıntılı bilgileri edinebiliyor. Peki e-Okul sistemine giriş nasıl yapılır? Yazılı ve sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte adım adım e-Okul…

MEB E-OKUL GİRİŞ SAYFASI TIKLA

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız. Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

E-OKUL YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.