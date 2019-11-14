MEB E-Okul öğrenci sayfası: Takdir teşekkür hesaplama, not ve devamsızlık bilgisi…

Günümüzde ebeveynler E-Okul uygulaması sayesinde okula gitmeden çocuklarının not ve devamsızlık bilgilerini öğrenebiliyorlar. Sınavların bitişi ile öğretmenler E-Okul sistemine notları girmeye başladı. Hem öğrenciler hem de veliler E-Okul’dan bilgi almak istiyor. Aşağıda yer alan linkten E-Okul öğrenci sayfasına giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 70,00 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi, 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi verilir. Üç yıl art arda takdir belgesi almış olan öğrenciler de başarılarından dolayı üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.