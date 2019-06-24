İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il dışı atama sonuçları belli oluyor…

Başvuruları 14-20 Haziran tarihlerinde alınan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il dışı tayin sonuçları için geri sayım devam ediyor. Farklı bir ilde görev yapmak isteyen öğretmenlerin araştırdığı il dışı atama ve tayin sonuçları için büyük gün geldi. MEB tarafından gerçekleştirilen 2019 il dışı tayin sonuçları 24 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek. İl dışı atama sonuçları http://personel.meb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak. İşte 2019 il dışı tayin hakkında merak edilenler…

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

MEB yayınladığı takvime göre 24 Haziran tarihinde belli olması beklenen il dışı tayin sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2019

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İL DIŞI TAYİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran’da sonuçlandırılacak.

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