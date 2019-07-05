MEB’ net tarihi duyurdu! 2019 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM ile ilgi duydukları alanlarla ilgili kendilerini geliştirebilecek eğitim alma şansı kazanacak olan öğrenciler, BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 22 Nisan tarihinde başlatılan BİLSEM mülakatları 12 Temmuz’a kadar devam edecek. BİLSEM mülakat sonuçları ise 19 Temmuz tarihinde bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracak. İşte BİLSEM mülakatları hakkında detaylar…

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Nisan tarihinde başlayan ve 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan BİLSEM mülakatlarının ardından gözler sonuç ekranına çevrilecek. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz tarihinde bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.